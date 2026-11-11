Potsdam (dpa) – Im Missbrauchsprozess gegen einen Kinderarzt hat sich der ehemalige Vorgesetzte des Angeklagten schockiert über die Vorwürfe gezeigt. Aus seiner Sicht habe es während seiner Zeit als Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin der Havelland Kliniken keine Anzeichen für mögliche sexuelle Übergriffe auf Patienten gegeben. Mit Blick auf die Arbeitsqualität des Angeklagten habe es ebenso «keine negativen Rückmeldungen» gegeben, sagte der Ex-Chefarzt vor dem Landgericht in Potsdam.

Dem angeklagten 46 Jahre alten Kinderarzt, der an den Havelland Kliniken in Nauen und Rathenow westlich von Berlin arbeitete, wird im Rahmen seiner Berufstätigkeit zigfacher Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. Er gestand zu Prozessbeginn den jahrelangen Missbrauch. Er wolle damit auch den Betroffenen Aussagen vor Gericht ersparen, hatte er in einer kurzen Erklärung zum Prozessauftakt gesagt.





Ex-Chef beschreibt «kumpelhaften» Kinderarzt

Der Umgang des angeklagten Arztes mit den jungen Patienten sei aus seiner Sicht freundlich und zugewandt gewesen, sagte der Zeuge. Für die Übergriffe habe es zunächst keine Anzeichen gegeben. Generell war der Angeklagte als Arzt auch im Haus derart geschätzt, dass einige Mitarbeiter der Kliniken gezielt ihre Kinder bei ihm untersuchen ließen – so groß sei das Vertrauen in ihn gewesen. Im Umgang mit den anderen Mitarbeitern habe er ihn als «sympathischen» und «kumpelhaften» Menschen erlebt, «mit dem man sich gut unterhalten kann».

Der Arzt soll Patienten im Krankenhaus, in Kitas und in seiner Wohnung missbraucht haben. Die Anklage legt ihm 130 einzelne Taten zur Last und geht von mehr als 70 Betroffenen aus. Der Angeklagte sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft. Der Strafprozess soll Mitte Dezember enden.

Angeklagter wird als «divenhaft» beschrieben

Teilweise sei ihm berichtet worden, dass der Angeklagte in seiner Rolle als Facharzt mitunter «divenhaft» aufgetreten sei. Er habe gern Aufgaben delegiert, die er selbst nicht habe machen wollen. Ansonsten habe es mit dem Arzt aber aus seiner Sicht keine schwerwiegenderen Probleme gegeben.

Erst, als die Ermittlungen gegen den Kinderarzt an Fahrt aufgenommen hätten, hätten auch die Zweifel in der Belegschaft zugenommen – so berichtete es der ehemalige Chef des Angeklagten. Einzelne Pfleger hätten Situationen geschildert, bei denen der Angeklagte nochmals allein in ein Zimmer eines Patienten gegangen sei. Grundsätzlich habe aber ein Vier-Augen-Prinzip bei der Behandlung der jungen Patienten gegolten, versicherte der Zeuge. Es sei sogar ein Kinderschutz-Konzept entwickelt worden, um Kinder, «die außerhalb der Klinik fraglichen Schaden zugefügt bekommen haben», angemessen zu diagnostizieren.