Berlin (dpa/bb) – CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Evers hat die mietenpolitischen Ankündigungen der Berliner Linke scharf kritisiert. Zu einer sozialen Wohnungspolitik gehöre, dass sich die Menschen auf die Versprechen verlassen könnten, die ihnen die Politik mache, sagte Evers bei der Plenardebatte im Abgeordnetenhaus. Die Linke habe vor der Wahl sinkende Mieten durch die Vergesellschaftung von Wohnungen großer Immobilienunternehmen in Aussicht gestellt. Nach der Wahl sei die Rede von notwendigen Mieterhöhungen.

«Was gilt denn nun?», fragte Evers, der aktuell noch Finanzsenator der schwarz-roten Landesregierung ist. Die Menschen, die die Linke gewählt haben, hätten ein Recht darauf, reinen Wein eingeschenkt zu bekommen. Schon vor der Wahl sei bekannt gewesen, dass mit der Vergesellschaftung Entschädigungen verbunden seien, Kredite bedient und Wohnungen saniert werden müssten. Evers warf der Linke vor, verschwiegen zu haben, welche Mieterhöhungen damit verbunden seien.





Wenn das Land für die Finanzierung der Vergesellschaftung aufkommen müsse, fehle das Geld außerdem an anderer Stelle. Evers forderte, jetzt die vollständige Rechnung über die Vergesellschaftungskosten auf den Tisch zu legen.

Evers sieht erste Erfolge der schwarz-roten Wohnungspolitik

Seit Anfang November führen Linke, Grüne und SPD Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung. Die drei Parteien haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen bereits grundsätzlich auf die Vergesellschaftung von rund 160.000 Wohnungen großer Immobilienunternehmen verständigt.

Evers sagte, bei den Mieten gebe es bereits erste Anzeichen einer Entspannung. Nach Jahren rasanter Mietsteigerungen seien die Angebotsmieten im vergangenen Jahr nahezu stabil geblieben, bei Neubauwohnungen sogar gesunken. «Die Trendwende ist da.»

«Das ist noch lange kein Grund zur Entwarnung», betonte Evers, aber einer, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Die schwarz-rote Koalition habe Bauen in Berlin erleichtert und mehr Geld für den Bau bezahlbarer Wohnungen bereitgestellt. Die ersten Ergebnisse seien sichtbar. Acht Jahre lang sei Zahl der genehmigten Wohnungen gesunken, im vergangenen Jahr aber endlich wieder gestiegen.