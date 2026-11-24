Berlin (dpa) – Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers hat der Linken nach dem Fraktionsausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde ein strukturelles Antisemitismusproblem vorgeworfen. «Ihr Ausschluss aus der Fraktion ändert nichts daran, dass ihre Positionen bis in die Führung der Partei hinein geteilt werden. Emde ist lediglich ein Bauernopfer auf dem Weg zur Macht», teilte Evers mit. Die Berliner Linke habe kein Problem mit «Ego-Shows», sondern ein strukturelles Antisemitismusproblem.

Die Spitzen von SPD und Grünen müssten jüdischen Menschen und ihren eigenen Mitgliedern erklären, «wie sie es politisch und moralisch verantworten, einer Partei mit solchen Positionen noch immer den Weg ins Rote Rathaus ebnen zu wollen». Die vielen Abweichler zeigten zudem, wie hauchdünn die eigentliche Mehrheit von Rot-Grün-Rot in Wahrheit sei, sagte Evers.



