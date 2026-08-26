Berlin (dpa/bb) – Der genaue Beginn der Bombenentschärfung in Berlin-Neukölln ist nach Angaben der Polizei wegen der andauernden Evakuierung bisher noch offen. «Die Kollegen melden durchgehend, dass ihre Straßenzüge immer leerer werden», sagte eine Polizeisprecherin. Der genaue Zeitpunkt für den Start der Entschärfung sei aber bisher unklar.

Polizeisprecher Martin Halfeld sagte dem RBB, bisher seien rund 1.000 Haushalte evakuiert. Insgesamt sind rund 5.600 Haushalte betroffen. Er rechne damit, dass die Evakuierung in den frühen Abendstunden abgeschlossen sei. Die Entschärfung der Bombe werde dann etwa zwei Stunden dauern. Die Fliegerbombe war im Neuköllner Schifffahrtskanal gefunden worden.



