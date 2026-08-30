Berlin (dpa) – Die Europameister Julian Weber und Gesa Krause haben auch beim Istaf in Berlin triumphiert. Speerwerfer Weber bejubelte seinen fünften Sieg in Serie bei dem traditionsreichen Leichtathletik-Meeting und machte sich einen Tag nach seinem 32. Geburtstag selbst ein Geschenk.

Wie schon bei der EM in Birmingham vor gut zwei Wochen warf Weber im sechsten und letzten Versuch die Bestweite (89,54 Meter) des Tages. Zweiter wurde der zweimalige Weltmeister Anderson Peters aus Grenada (83,32 Meter). Vizeeuropameister Nick Thumm wurde mit 83,10 Metern hinter dem Amerikaner Marc Minichello (83,28 Meter) Vierter.





3.000-Meter-Hindernis-Europameisterin Krause siegte auf der kürzeren 2.000-Meter-Distanz in 5:56,79 Minuten und stellte damit eine Weltjahresbestleistung auf. Hinter Krause belegte die EM-Dritte Olivia Gürth in 6:02,65 Minuten den zweiten Platz.