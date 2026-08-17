Im ersten Halbjahr gab es am BER etwas weniger Flugbewegungen als noch ein Jahr zuvor. (Archivbild)
Im ersten Halbjahr gab es am BER etwas weniger Flugbewegungen als noch ein Jahr zuvor. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin (dpa/bb) – Im ersten Halbjahr sind etwas weniger Menschen am Flughafen Berlin-Brandenburg gestartet oder gelandet als im Vorjahreszeitraum. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 11,9 Millionen Fluggäste gezählt – und damit 1,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025. 

Im Rekordjahr 2019 wurden im ersten Halbjahr an den Flughäfen Tegel und Schönefeld gut 17,5 Millionen Passagiere gezählt – das war noch vor der Eröffnung des BER. Die Zahl der Starts und Landungen lag damals bei 145.000. Im ersten Halbjahr 2026 waren es dagegen nur 89.505 – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Minus von 3,2 Prozent. 


Auch die Menge der transportierten Luftfracht wurde weniger: Hier lag das Minus bei 7,3 Prozent.