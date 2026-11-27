Berlin (dpa/bb) – Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im November leicht gesunken. In der Bundeshauptstadt waren 222.425 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 829 Arbeitslose weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 10,3 Prozent. Im November des Vorjahres lag die Quote bei 10,2 Prozent.

«Der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg bleibt auch zum Jahresende schwunglos», sagte Carina Knie-Nürnberg, Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. «Zwar sinkt die Arbeitslosigkeit in beiden Bundesländern, aber auch in der Vorweihnachtszeit sind echte Impulse nicht zu sehen.»





Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.