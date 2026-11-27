Berlin (dpa/bb) – Ein winterliches und trockenes Wochenende steht Berlin und Brandenburg bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Tagen teilweise Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sowie etwas Sonnenschein.

Heute rechnen die Wetterexperten teils noch mit etwas Schnee und Glätte sowie meist starker Bewölkung. Bis zum Mittag kann es in Südbrandenburg gebietsweise etwas schneien. Im Rest der Region bleibt es der Prognose zufolge trocken. Teils kommt es demnach zu leichtem Dauerfrost. Die Tageshöchstwerte liegen um null Grad.





Mehr Sonne ab Samstag

In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen dann in der ganzen Region in den Minusbereich. Der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen minus zwei und minus fünf Grad, bei durchziehenden Wolkenfeldern. Es bleibt trocken.

Am Samstag zeigt sich vermehrt die Sonne. Die Wetterexperten prognostizieren wolkiges und zeitweise heiteres Wetter. Demnach bleibt es trocken. Die maximalen Tageswerte liegen zwischen minus einem und plus einem Grad.

Am Adventssonntag rechnet der DWD zeitweise mit etwas diffusem Sonnenschein. Ansonsten dominieren durchziehende Wolkenfelder den Himmel. Der Prognose zufolge bleiben die Niederschläge weiterhin aus. Die Temperaturen liegen demnach bei maximalen Werten zwischen minus einem und plus drei Grad.