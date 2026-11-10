Berlin (dpa/bb) – Berlin hat im laufenden Jahr bislang mehr Besucherinnen und Besucher aus dem Inland angezogen als im Vorjahr. Rund 5,9 Millionen Gäste aus Deutschland besuchten in den ersten neun Monaten 2026 die Hauptstadt, wie das Amt für Statistik mitteilte. Das waren rund 1,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die entsprechenden Übernachtungen blieben mit 12,9 Millionen stabil.

Insgesamt besuchten von Januar bis September 2026 9,2 Millionen Menschen Berlin. Das entspricht nahezu dem Niveau des Vorjahres (-0,1 Prozent). Die Zahl der Übernachtungen sank um 2,2 Prozent auf 21,6 Millionen.





Mehr Gäste auf Campingplätzen

Die größte Unterkunftskategorie blieb die der Hotels, Hotels garnis, Gasthöfe und Pensionen mit 7,8 Millionen Gästen und 17,8 Millionen Übernachtungen.

Zudem gewann das Camping-Segment an Bedeutung. Die Zahl der Gäste auf Campingplätzen stieg um 10,8 Prozent auf 32.199 Personen. Aufgrund einer geringeren Aufenthaltsdauer von durchschnittlich 2,7 Tagen (Vorjahr 3,6 Tage) sank die Gesamtzahl der Camping-Übernachtungen jedoch um 11,8 Prozent.