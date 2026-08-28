Velten (dpa/bb) – Etwa 2.200 Haushalte müssen in Velten (Landkreis Oberhavel) seit der Nacht ohne Strom auskommen. Grund dafür sind zwei Kabelfehler, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Nach Angaben einer Sprecherin des Energiedienstleisters Edis dauern die Reparaturen voraussichtlich bis in den späten Nachmittag. Für die Arbeiten müssten unter anderem Straßen und Gehwege geöffnet werden. Möglicherweise werde die Störung aber erst später behoben.

Betroffen sind nach Angaben der Stadt der Stadtteil Velten-Süd sowie die Wohngebiete Parkstadt und Kuschelhain. Demnach seien 22 Trafostationen ausgefallen. In der Ofenstadthalle wurde eine Anlaufstelle eingerichtet, an der Betroffene Speisen erwärmen und Handys laden können. Zudem ruft die Stadt dazu auf, Wasser vorsorglich sparsam zu verwenden. Dabei handelt es sich der Stadt-Sprecherin zufolge lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Pumpwerke für das Abwasser waren laut Stadt kurzzeitig ausgefallen, sind inzwischen aber wieder in Betrieb.



