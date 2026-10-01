Berlin (dpa/bb) – Ein Essens-Ausfahrer ist in Berlin-Neukölln mutmaßlich von einer Gruppe Jugendlicher und junger Männer überfallen worden. Der 26-jährige Mann war am Mittwochabend nach Dienstschluss in der Saalestraße mit einem Fahrrad unterwegs, als ihm fünf Jugendliche und Heranwachsende den Weg versperrten, wie die Polizei mitteilte.

Die Verdächtigen sollen dem Mann ein Messer vor den Hals gehalten und ihn durchsucht haben. Sie buchten den Angaben zufolge mit seinem Handy einen Fahrdienst. Dann gaben sie ihm das Handy zurück und fuhren ab. Die alarmierte Polizei stoppte den Wagen schnell und nahm vier Verdächtige zwischen 17 und 19 Jahren fest.



