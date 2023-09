Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auch am Donnerstag bleibt es in Berlin und Brandenburg spätsommerlich warm und sonnig. Bis auf vereinzelte Nebel- und Dunstfeldern am Morgen verläuft der Tag heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen schreibt. In der Prignitz verdichten sich die Wolken zum Nachmittag hin. Die Temperaturen klettern bei schwachem Wind auf 24 bis 27 Grad.

Nachts zieht es zu, meist aber noch ohne Regen. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 12 Grad zurück. Am Freitag ist es überwiegend stark bewölkt. Von West nach Ost zieht gebietsweise teils schauerartiger Regen auf, der zum Abend hin nachlässt. Bei Tageshöchstwerten zwischen 21 und 25 Grad weht ein schwacher, teils mäßiger Südwestwind.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig bis stark bewölkt. Anfangs kann es regional noch etwas regnen. Die Temperaturen fallen auf 15 bis 10 Grad. Der Samstag verläuft heiter bis wolkig und bleibt trocken. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 21 Grad weht am Mittag und Nachmittag ein mäßiger Westwind.