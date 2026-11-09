Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Erzbischof Heiner Koch plädiert für einen konsequenteren Schutz jüdischen Lebens in der Hauptstadt. Auch eine mögliche neue Landesregierung dürfe beim Thema Antisemitismus keine Kompromisse machen, sagte Koch in einem Interview der «Rheinischen Post».

Koch blicke mit Besorgnis darauf, dass «Jüdinnen und Juden sich nicht mehr trauen, in der U-Bahn Ivrit zu sprechen oder in der Öffentlichkeit die Kippa zu tragen», heißt es im Interview. Ivrit ist die hebräische Bezeichnung für die hebräische Sprache. Besonders berühre Koch, dass viele von ihnen nach Israel zurückkehrten, «weil es dort für sie sicherer ist». Er sehe die «Anstrengungen der Sicherheitskräfte», aber das könne «die Stimmung nicht drehen». Der terroristische Überfall der Hamas auf Israel und seine Folgen hätten «alles verändert».





Koch: Schutz jüdischen Lebens in Verfassung verankern

Besonders dringlich appellierte Koch an die künftige Berliner Landesregierung: «Wer auch immer künftig diese Stadt regiert, wird vor der Herausforderung stehen, diese Situation ernst zu nehmen.» Das Zusammenbringen unterschiedlicher Positionen innerhalb einer Koalition dürfe «keinesfalls dazu führen, dass man bei diesem Thema ein Auge zudrückt».

Koch bekräftigte seine Forderung, ein klares Bekenntnis zum Schutz jüdischen Lebens in die Berliner Landesverfassung aufzunehmen: «Mit der Aufnahme in die Verfassung wären auch alle Parteien daran gebunden, rechts wie links, den Antisemitismus zu bekämpfen.» Das habe auch Auswirkungen auf Lehrpläne und Förderrichtlinien. Koch: «In die Verfassung gehört, was zum Fundament unserer Gesellschaft gehört, also auch die Bekämpfung von Antisemitismus.»

«Besorgniserregende Entwicklungen» auch bundesweit

Der 9. November sei weiterhin ein «unübersehbarer Termin im Jahreskalender» mit vielen Gedenkveranstaltungen, so Koch weiter. Insgesamt müsse auch außerhalb Berlins verstärkt auf «besorgniserregende Entwicklungen» im Bereich Antisemitismus eingegangen werden, jedoch «ohne damit die Verbrechen der NS-Zeit zu relativieren».