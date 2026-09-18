Rheinsberg (dpa/bb) – Erstmals wird in Rheinsberg ein Tucholsky-Literaturfestival ausgerichtet. Das Event findet von heute bis Sonntag statt. Laut dem Tucholsky-Museum sollen die Schauspielerin Anna Thalbach und ihr Kollege Robert Stadlober das Festival am Abend mit einer Gala im Rheinsberger Schlosstheater eröffnen.

Am Samstag sollen bis in den Abend hinein zahlreiche Lesungen und Veranstaltungen an verschiedenen Orten stattfinden. Dabei steht das Werk des Autors und Schriftstellers Kurt Tucholsky (1890-1935) im Mittelpunkt. Eine Literatur-Matinee mit Christoph Hein im Schlosstheater beende am Sonntagnachmittag das Festival, so die Veranstalter.





Tucholsky war ein deutscher Schriftsteller, Journalist, Essayist und Intellektueller, der bis heute als stilprägend gilt. Tucholsky setzte dem Ort Rheinsberg ein literarisches Denkmal. In seinem Werk «Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte» aus dem Jahr 1912 schilderte er die glückliche Reise eines verliebten Berliner Paares in die ländliche Idylle.