Toronto (dpa) – Fußballprofi Niklas Dorsch hat nach dem Abschied von Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim sein erstes Tor in der Major League Soccer (MLS) geschossen. Der 28-Jährige traf beim 2:1 seines Clubs Toronto FC gegen New England Revolution zum zwischenzeitlichen 2:0. Der 28-Jährige war im Sommer nach Kanada gewechselt.

In der Tabelle liegt Toronto mit 20 Punkten aber weiter in der unteren Tabellenhälfte der Eastern Conference auf Rang zwölf. Spitzenreiter ist Nashville SC, das sich durch ein 4:1 im Topspiel gegen Inter Miami und Superstar Lionel Messi auf fünf Punkte abgesetzt hat. Zweifacher Torschütze war der gebürtige Berliner Hany Mukhtar. Der ehemalige Profi von Hertha BSC, der 2022 zum wertvollsten Spieler der MLS gekürt worden war, steht damit bei acht Saisontreffern.



