Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seine erste Testpartie erfolgreich gemeistert. Fünf Tage nach dem Trainingsauftakt gewann die Mannschaft vom neuen Trainer Bo Svensson am Samstag beim Regionalligisten Chemie Leipzig mit 4:0 (2:0).

Dabei standen mit Jordan Siebatcheu, Tim Skarke und Aljoscha Kemlein drei Rückkehrer im Team der ersten Halbzeit. Rani Khedira (32.) nach einem Pfostentreffer von Siebatcheu und Yorbe Vertessen (37.) ebenfalls nach Vorarbeit des Amerikaners sorgten für die Führung der Berliner, die im mit 4999 Zuschauern ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark in ihren gelben Ausweichtrikots aufgelaufen waren.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Benedict Hollerbach (49.) auf 3:0, Neuzugang Ivan Prtajin (77.) besorgte in seinem ersten Spiel für Union mit seinem Premierentreffer den Endstand. Die meisten Profis kamen über 45 Minuten zum Einsatz. Torhüter Alexander Schwolow musste aber in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Nach einer Woche Training im Stadion An der Alten Försterei bezieht Union am kommenden Samstag im österreichischen Längenfeld für sechs Tage das erste von zwei Trainingslagern.