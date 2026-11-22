Cottbus/Berlin (dpa) – Fast auf den Tag genau dreizehneinhalb Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen in der zweiten Fußball-Liga steht wieder das Berlin-Brandenburg-Derby zwischen Energie Cottbus und Hertha BSC an. Als hoher Favorit und souveräner Tabellenführer mit zehn Siegen und einem Remis treten die Berliner am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger an, der mit elf Punkten als Tabellen-13. punktgleich mit dem Vorletzten aus Karlsruhe ist.

Hertha-Trainer Stefan Leitl reist ohne Verletzungssorgen in die Lausitz. Selbst Verteidiger Marton Dardai hat sich nach längerem Ausfall zurückgemeldet. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz muss dagegen weiter auf Torjäger Erik Engelhardt und Mittelfeldspieler Julian Guttau verzichten. Zudem sind Hertha-Leihgabe Lukas Michelbrink, Justin Butler, Axel Borgmann und Leonardo Bittencourt noch Wackelkandidaten.





Polizei dabei

Bei der als Hochrisikospiel eingestuften Partie werden bereits An- und Abfahrt der Berliner Anhänger von der Polizei begleitet, die auch im Stadion mit einer höheren Personenzahl vertreten sein wird.

Wie beim 1:1 am letzten Saison-Spieltag im Berliner Olympiastadion am 19. Mai 2013 sind die Rollen ähnlich verteilt. Hertha hatte mit der Rekordpunktzahl von 76 Zählern die Rückkehr in die Bundesliga bereits ermöglicht, Cottbus beendete die Spielzeit auf dem achten Platz. Das letzte Duell im Stadion der Freundschaft am letzten Hinrundenspieltag der Saison 2012/2013 am 3. Dezember 2012 gewann Hertha 2:1. Das Siegtor der von Jos Luhukay trainierten Mannschaft erzielte Ronny in der 84. Minute.