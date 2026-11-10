Bahnitz (dpa/bb) – Im Landkreis Havelland ist die Vogelgrippe in einem kleinen Betrieb mit rund 160 Tieren nachgewiesen worden. Es sei der erste Fall von Geflügelpest in einem Nutzgeflügelbestand in Brandenburg in diesem Herbst, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Das Landeslabor Berlin Brandenburg habe den Geflügelpesterreger H5N1 festgestellt, und anschließend habe das Friedrich-Loeffler-Institut ihn amtlich bestätigt.

Laut Landkreis handelt es sich um einen Geflügelhof im Milower Land, auf dem rund 50 Hühner, 80 Enten und 35 Gänse betroffen sind. Zur Eindämmung des Virus müsse der Tierbestand unverzüglich gekeult werden.





Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern mit Tierarztbesuch

Zum Schutz weiterer Tierbestände hat der Landkreis Havelland eine Allgemeinverfügung erlassen, die Mittwoch in Kraft tritt. Halterinnen und Halter von Geflügel müssen im Umkreis von zehn Kilometern um den Ausbruchsbetrieb ihren Tierbestand aufstallen und vor Wildvögeln schützen.

Zudem gibt es eine Schutzzone: Im Umkreis von drei Kilometern werden alle Geflügelhöfe von amtlichen Tierärztinnen und Tierärzte besucht. Bei Auffälligkeiten werden Tupferproben von den Tieren entnommen und untersucht. In der Schutzzone liegen die Ortschaften Bahnitz, Möthlitz und Luisenhof der Gemeinde Milower Land und die Orte Ausbau Döberitz und Gapel der Stadt Premnitz.

Zugvögel erhöhen das Risiko – zwei tote Schwäne werden untersucht

Mit dem Herbstzug der Zugvögel nehme das Risiko zu, dass das Virus durch Wildvögel in Geflügelhaltungen eingeschleppt werde, heißt es aus dem Ministerium. Das Friedrich-Loeffler-Institut bewertet das Risiko der Ausbreitung zwischen Wildvögeln in Deutschland inzwischen als hoch.

Bislang konnte im Havelland das Virus noch bei keinem Wildvogel festgestellt werden. Zwei verendete Schwäne, die in der Nähe der Havel tot aufgefunden wurden, befinden sich laut dem Kreis bereits im Labor und werden untersucht.

Die Vogelgrippe ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Weltweit gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Bei hoher Infektionsdosis ist das Virus prinzipiell auch auf den Menschen übertragbar. In Deutschland ist dem Robert Koch-Institut zufolge aber noch kein Fall bei einem Menschen bekanntgeworden.