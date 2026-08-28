Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Brandenburg hat seine erste Universitätszahnklinik. Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) hat die neue Einrichtung in Brandenburg an der Havel eröffnet und erweitert damit ihr Angebot in Versorgung und Ausbildung, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte.

Die Klinik ist im denkmalgeschützten ehemaligen E-Werk untergebracht und verbindet Patientenversorgung, Lehre und Forschung. Sie ist Teil des Modellstudiengangs Zahnmedizin, den die MHB 2024 eingeführt hat.





Zum Start stehen nach Angaben der Hochschule fünf Behandlungsplätze zur Verfügung, die Zahl soll nach und nach auf rund 40 erweitert werden. Die ersten Patientinnen und Patienten kamen demnach schon Anfang August.

Ort für Patienten und Studierende

Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Dünow sprach von einem Meilenstein. «Aus einem historisch eindrucksvollen, aber baufälligen Gebäude ist ein hochmoderner Ort für Patientinnen und Patienten, Studierende, Forschung und Lehre entstanden», sagte Dünow laut Mitteilung.

Die Uni-Zahnklinik wird gebraucht – die Zahnmedizin an der MHB sieht Versorgungslücken in Brandenburg. Der Geschäftsführende Direktor der neuen Uniklinik für Zahnmedizin, Gerhard Schmalz, sagte im Juli: «Wir sehen, dass wir immer mehr nicht versorgte Menschen haben.» Die Einzelzahnarztpraxis als Konstrukt habe zudem deutlich abgenommen.

Hochschule besteht seit 2014

Die MHB wurde 2014 gegründet. Sie ist eine staatlich anerkannte Universität in kommunaler und gemeinnütziger Trägerschaft mit Standorten in Brandenburg an der Havel, Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), Bernau bei Berlin (Barnim) und Rüdersdorf (Märkisch-Oderland).

Sie arbeitet mit rund 30 Krankenhäusern und Lehrpraxen in Brandenburg zusammen und bietet unter anderem Human- und Zahnmedizin und Psychologie an. Derzeit sind rund 1.300 Studierende eingeschrieben. In Cottbus startet demnächst die staatliche Medizinische Universität Lausitz mit dem ersten Semester.