Berlin (dpa/bb) – 39.374 Kinder und Jugendliche haben an der ersten U16-Wahl in Berlin teilgenommen. Bei den Ergebnissen lag die Linke mit 32,8 Prozent auf dem ersten Platz vor den Grünen mit 20,9 Prozent. Es folgten SPD (11,9 Prozent), CDU (8,3 Prozent), Tierschutzpartei (7,7 Prozent) und AfD (5,8 Prozent). Unter der Fünf-Prozent-Marke lagen FDP, Volt und BSW.

Bei der symbolischen Wahl können Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ihre politischen Präferenzen äußern. Das Ergebnis hat keinen Einfluss auf die reguläre Abgeordnetenhauswahl. Die Veranstalter teilten mit: «Dass so viele junge Menschen ihre Stimme abgegeben haben, bekräftigt ihr Interesse an Mitbestimmung, gerade in einer Zeit, in der junge Stimmen nur wenig gehört werden.»





Durch die Absenkung des regulären Wahlalters auf 16 Jahre wurde die ehemalige U18-Wahl zum Abgeordnetenhaus erstmals eine U16-Wahl. Bei der letzten regulären Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 gaben 16.763 Kinder und Jugendliche ihre Stimme ab. Bei der letzten U18-Wahl (Bundestagswahl 2025) nahmen in Berlin 32.497 junge Menschen teil.

Rund 340 Wahllokale in Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen und Bibliotheken hatten in der vergangenen Woche geöffnet. Wählen durften alle jungen Menschen unterhalb der Altersgrenze. Die Staatsbürgerschaft spielte keine Rolle.