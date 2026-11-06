Berlin (dpa/bb) – Ein maskierter Unbekannter hat mit mutmaßlich mit einer Schusswaffe bewaffnet eine Tankstelle in Berlin-Wedding ausgeraubt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, soll er die Waffe auf einen Mitarbeiter gerichtet haben. Verletzt wurde demnach niemand. Der Unbekannte erbeutete die Einnahmen aus der Kasse, sagte der Sprecher weiter. Wie viel Geld er stahl, war zunächst nicht bekannt.

Den Angaben zufolge betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle am Donnerstagabend gegen 17.00 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.





Erst am Sonntag war es in Berlin-Köpenick zu einem Überfall auf eine Tankstelle gekommen. Zwei maskierte Männer erbeuteten dabei unter Einsatz einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.