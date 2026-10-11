Potsdam (dpa/bb) – Erneut haben ungeladene Gäste für Ärger auf einer Geburtstagsfeier im Norden von Potsdam gesorgt. Mehr als 30 hauptsächlich Jugendliche wollten sich in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu der privaten Feier verschaffen und beschädigten dabei ein Zugangstor, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die Polizei beruhigte die Lage den Angaben zufolge und kontrollierte die Menschen.

Sie hatten demnach zuvor über einen Messengerdienst von der Feier erfahren. Ein 25-Jähriger trug laut Polizei außerdem Pfefferspray bei sich, weshalb gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird. Des Weiteren wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet.





Erst Ende September war Ähnliches im Potsdamer Norden geschehen: Etwa 20 Personen war zunächst der Zutritt zu einer Geburtstagsfeier verwehrt worden. Dann wurden diese laut Polizei aggressiv und rüttelten am Zaun. Unbekannte aus der Gruppe klauten zudem den Autoschlüssel des Hauseigentümers und fuhren einige Meter mit dessen Pkw.