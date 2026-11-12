Perleberg (dpa/bb) – Im Landkreis Prignitz sind erneut illegal Schlachtabfälle entsorgt worden. Am Montag meldete ein Jäger einen Fund in einem Waldgebiet zwischen Klein Gottschow und Simonshagen, wie der Landkreis mitteilte. Demnach lagen an einem Waldweg zwei Müllsäcke mit Federn, Entenköpfen und Hühnerbeinen sowie ein größerer Haufen Federn, vermischt mit Fellen und weiteren Tierkörperteilen.

Die Abfälle seien schon in der vergangenen Woche gefunden worden, hieß es in der Behördenmitteilung. Die Verwesung sei bereits fortgeschritten gewesen. Hinweise auf die Verursacher lägen noch immer nicht vor. Bereits am 21. und 23. Oktober 2026 seien größere Mengen von illegal entsorgten Schlachtabfällen von Geflügel an einem Weg zwischen Viesecke und der B5 und im Stadtforst Perleberg entdeckt worden. Der Landkreis bittet um Hinweise.



