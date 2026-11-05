Cottbus/Groß Pankow (dpa/bb) – In Brandenburg sind weitere Fälle von Metallteilen in Halloween-Süßigkeiten bekanntgeworden. In Cottbus biss ein neunjähriges Mädchen auf einen Kaubonbon und bemerkte dabei einen kleinen Nagel in der Süßigkeit, wie die Polizeidirektion Süd mitteilte. Das Kind wurde nicht verletzt. Die Süßigkeiten hatte das Mädchen demnach mit weiteren Kindern an Halloween gesammelt.

In der Gemeinde Groß Pankow (Landkreis Prignitz) hatte eine 32-Jährige die gesammelten Halloween-Süßigkeiten von Kindern gründlich kontrolliert. Dabei entdeckte sie laut Polizei Schrauben in mehreren Kaubonbons. Die Polizei appelliert, gesammelte Süßigkeiten genau auf Manipulationen zu überprüfen.





Zuvor sind in mehreren Landkreisen in Brandenburg Nadeln in Süßigkeiten gefunden worden. Auch in anderen Bundesländern und in Österreich wurden zahlreiche Süßigkeiten mit Nadeln, Nägeln und anderen Metallobjekten gefunden. In einigen dieser Fälle räumten Kinder später ein, die Naschwaren selbst mit Gegenständen präpariert zu haben.