Berlin (dpa/bb) – Auf ein Café in Berlin-Neukölln sind erneut Schüsse abgegeben worden. Der Vorfall soll sich laut einer Polizeisprecherin um kurz vor 6.00 Uhr ereignet haben. Die Rede ist demnach von mehreren Schüssen. Zum Hintergrund der Tat sei bisher nichts bekannt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Schüsse schon in der Nacht auf Dienstag

Bereits in der Nacht auf Dienstag war auf dieses Café geschossen worden, bestätigte die Polizeisprecherin weiter. Eine Anwohnerin hatte laut einer Polizeimitteilung Schussgeräusche gehört und die Polizei informiert. Die Beamten stellten Einschusslöcher in einer Hausfassade und dem Schaufenster des Cafés fest. Die Sondereinheit «Ferrum» (lateinisch für «Eisen») des Landeskriminalamtes, die sich um organisierte Kriminalität und Schutzgelderpressungen kümmert, hatte dazu bereits die Ermittlungen aufgenommen.



