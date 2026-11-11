Prenzlau (dpa/bb) – Betrüger haben sich in Prenzlau (Landkreis Uckermark) erneut als Arzt ausgegeben und einen älteren Mann um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Ein Täter behauptete am Montag am Telefon, dass die Schwester des Angerufenen an Krebs erkrankt sei und teure Medikament benötige, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte.

Der Betrüger setzte den Mann demnach derart unter Druck, dass dieser schließlich zustimmte, das Geld für die angeblichen Medikamente zu bezahlen. Ein 20- bis 25-Jähriger, der angeblich den Namen «Puma» trug, erschien mit einer etwas älteren Frau an der Tür des Mannes und nahm das Geld mit, wie es hieß.





Zuvor hatte die Polizei über einen ähnlichen Fall berichtet. Betrüger hatten ebenfalls am Montag mit derselben Masche Erfolg bei einer Seniorin. Sie forderten laut Polizei zuerst 80.000 Euro von ihr, aber als die Rentnerin erklärte, eine solche Summe nicht zu besitzen, reduzierten sie die Forderung. Am Telefon mit dem älteren Mann forderten die Betrüger genau diesen reduzierten Betrag.

Die Kriminalpolizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Da sie schon zweimal funktionierte, geht die Polizei davon aus, dass es sicher nicht der letzte Versuch der Täter sein wird.