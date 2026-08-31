Bestensee (dpa/bb) – Im Kiessee in Bestensee (Kreis Dahme-Spreewald) ist möglicherweise erneut ein Badender verunglückt. Am Sonntag ist laut Polizei ein Mann untergegangen und nicht mehr aufgetaucht.

Wasserschutzpolizei, DRK sowie Feuerwehr hätten mit Tauchern, Booten, Drohne und Hubschrauber vergeblich nach dem Mann gesucht. Auch am Ufer und im Umfeld hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben.





Vor etwa drei Wochen ist eine 23-Jährige nach einem Badeunfall am Kiessee gestorben. Zeugen hatten die Frau im Wasser gefunden und zunächst reanimiert. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Krankenhaus. Die Frau starb trotz der Behandlung.