Berlin (dpa/bb) – Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Lankwitz dauern nach Angaben der Polizei an. Wie viele Menschen an dem Überfall beteiligt waren, ob sie bewaffnet waren und ob sie etwas erbeuteten, blieb auch am Morgen offen. «Das unterliegt den Ermittlungen», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Überfall auf das Fahrzeug soll sich am Donnerstagnachmittag an einem Supermarkt in der Kaiser-Wilhelm-Straße ereignet haben. Auch ob der Transporter dort Geld abholen oder anliefern sollte, sei Gegenstand der Ermittlungen.





Eine Mitarbeiterin des Transportunternehmens kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Am Donnerstag warteten die Ermittler darauf, sie zum Hergang befragen zu können. Angaben zu weiteren Verletzten konnte die Polizei auch am Freitagmorgen nicht machen. Die Spurensicherung war den Angaben zufolge bis Donnerstagabend im Einsatz.