Berlin (dpa) – Im Fall der getöteten 13 Jahre alten Lisa aus Berlin untersuchen die Ermittler ein mögliches Tatfahrzeug. Dieses sei sichergestellt worden und werde kriminaltechnisch begutachtet, hieß es am Abend in einer Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft. «Die konkreten Umstände der Auffindung des Fahrzeuges sowie dieses selbst und eines möglichen Bezuges zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.»

Noch ist unklar, wie der mutmaßliche Täter aus Berlin mit seinem Opfer nach Bad Freienwalde zu einem leerstehenden Haus im Nordosten Brandenburgs kam. Hier war Lisa am Sonntag gefunden worden.





Das Mädchen hatte die Wohnung seiner Familie am Dienstag vor einer Woche morgens gegen 7.15 Uhr verlassen, um von einer Bushaltestelle in der Nähe zu ihrer Schule zu fahren. Dort kam die 13-Jährige nicht an. Die Polizei suchte mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne nach ihr. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs zu dem leerstehenden Haus.