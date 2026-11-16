Neuruppin (dpa/bb) – Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen Beschäftigte der Kreisverwaltung von Teltow-Fläming. Die Vermutung: Zwei Mitarbeiter könnten von Vertretern sogenannter Mietwagenfirmen geschmiert worden sein, wie der «Tagesspiegel» berichtete. «Ob die Mietwagenunternehmen für die Unternehmen Uber oder Bolt etc. fuhren, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen», teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wegen der laufenden Ermittlungen seien weitere Auskünfte nicht möglich. In Neuruppin ist die Schwerpunktstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg zur Bekämpfung der Korruptionskriminalität.



