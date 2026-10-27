Berlin (dpa/bb) – Die Außenfläche des Erika-Heß-Eisstadions in Berlin-Mitte soll ab November wieder für das öffentliche Schlittschuhlaufen geöffnet werden. «Ich freue mich, dass der Bezirk den Schlittschuhläuferinnen und -läufern ab Anfang November wieder die Möglichkeit bieten kann, im Erika-Hess-Eisstadion dem Eissport nachzugehen», teilte Bezirksstadtrat Benjamin Fritz mit. «Die Einhaltung des Termins zum 1. November hänge jedoch von der Wetterlage zu dem Zeitpunkt ab, hieß es weiter.

Neben dem öffentlichen Lauf sollen die bezirklichen Schulen wieder die Möglichkeit haben, im Rahmen des Schultags die Eisbahn zu nutzen. Tickets können auf der Internetseite der Eisbahn gekauft werden. Dort gibt es auch Informationen zu den Öffnungszeiten.



