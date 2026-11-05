Berlin (dpa) – Der von der Mafia verfolgte italienische Erfolgsautor Roberto Saviano rät der Berliner Linke-Politikerin Elif Eralp, Personen beim Namen zu nennen, vor denen sie sich fürchtet. Es sei furchtbar, die eigene Familie im Fadenkreuz zu wissen, schreibt Saviano in einem offenen Brief an Eralp, den er in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung «Die Zeit» veröffentlichte. «Der einzige Schutz ist ein laut ausgesprochener Name, mit dem Staat an Ihrer Seite.»

In den vergangenen 20 Jahren habe er gelernt, dass es einen nicht schütze, einen Namen nicht zu nennen, so Saviano. Es mache einen vielmehr angreifbar. «Wer einem droht, will, dass man den Mund hält. Hat er sich Ihres Schweigens einmal versichert, weiß er, dass er es wieder tun kann. Von da an ist Ihr politisches Handeln erpressbar, und zwar nicht von einem Clan oder einem zweifelhaften Parteikollegen, sondern von Ihrer Angst.»





Eralp sieht Sicherheit ihrer Familie in Gefahr

Eralp will in Berlin Regierende Bürgermeisterin werden, ihre Partei verhandelt derzeit mit Grünen und SPD über eine Koalition. Vor einer Woche hatte ein «Spiegel»-Bericht für Wirbel gesorgt, wonach Eralp die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr sieht, wenn sie sich in einem Interview namentlich zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert – den andere Vertreter der Linken wiederum ausdrücklich unterstützen. Laut Eralp gibt das Landeskriminalamt generell die Empfehlung, im Zusammenhang mit Terrorverdacht oder etwa organisierter Kriminalität nie konkrete Namen zu nennen.

Nach Angaben des Vereins democ, der sich mit demokratiefeindlichen Bewegungen beschäftigt, handelt es sich bei dem fraglichen Mann um einen langjährigen Aktivisten der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), die in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft ist. Nach der Abgeordnetenhauswahl im September besuchte er eine Wahlparty der Linken Neukölln, auf der auch ein führendes Mitglied eines zum Teil kriminellen Clans anwesend war.

«Mit offenem Visier»

«Wenn Sie ihn für unschuldig halten, verteidigen Sie ihn mit offenem Visier, und ziehen Sie diejenigen zur Rechenschaft, die ihn öffentlich anprangern», riet Saviano der Politikerin Eralp. «Wenn nicht, dann sagen Sie, dass Sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Weder das eine noch das andere würde Ihrem Einsatz für die Rechte der Palästinenser den geringsten Abbruch tun. Ihr Schweigen schon.»

Der Bestseller-Autor und Journalist Saviano («Gomorrha») recherchiert seit Jahrzehnten zu Mafia und organisierter Kriminalität. Er lebt unter Polizeischutz und muss seinen Wohnort regelmäßig wechseln.