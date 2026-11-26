Berlin (dpa/bb) – Linke-Fraktionsvorsitzende Elif Eralp hat im Berliner Abgeordnetenhaus betont, sie sei besonders stolz, in Berlin Artikel 15 des Grundgesetzes erstmals anzuwenden und 160.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Damit werde der Spekulation auf dem Wohnungsmarkt ein Riegel vorgeschoben, sagte die Linke-Politikerin bei der Plenardebatte im Abgeordnetenhaus.

Bezahlbare Mieten seien die soziale Frage in der Stadt, sagte Eralp, die regierende Bürgermeisterin an der Spitze einer rot-grün-roten Regierungskoalition werden will. Linke, Grüne und SPD haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen auf die Vergesellschaftung von Wohnungen großer Immobilienunternehmen verständigt.





Während Immobilienkonzerne Milliarden an Dividende an ihre Aktionäre ausschütteten, werde Wohnen für zu viele immer unerschwinglicher, sagte Eralp. Sie kündigte an, Rot-Grün-Rot werde gegen Mietwucher und Abzocke vorgehen, einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen und ein Programm für den Neubau von 100.000 Wohnungen auflegen.