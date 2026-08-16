Bielefeld (dpa) – Aufsteiger FC Energie Cottbus will auf der Bielefelder Alm dem Verletzungsschock von Erik Engelhardt trotzen und den nächsten Erfolg in der 2. Bundesliga holen. Bei der Arminia müssen die Lausitzer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf ihren Torjäger verzichten, der sich im Training am Kreuzband und am Meniskus verletzte und wegen seiner schweren Knieverletzung über Monate fehlen wird.

Für die Partie in Ostwestfalen überlegt Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz, Tolcay Cigerci oder Moritz Hannemann nach vorn zu beordern, auch wenn Engelhardt nicht eins zu eins ersetzt werden könne. Die Brandenburger hatten bei ihrer Rückkehr in Liga zwei am vergangenen Wochenende Hannover 96 geschlagen. Bielefeld verlor beim Karlsruher SC.



