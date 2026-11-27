Cottbus (dpa/bb) – Die sportliche Talfahrt stoppen und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wahren: Für Energie Cottbus geht es im brisanten Ostderby beim 1. FC Magdeburg um weit mehr als Prestige.

«Wir sollten uns auf jedes Spiel maximal konzentrieren und maximal so vorbereiten, dass es nur noch dieses eine Spiel gibt. Und wenn es nur noch dieses eine Spiel geben würde mit Tabellenplatz 17, dann wäre es gut, erfolgreich zu sein», appellierte Claus-Dieter Wollitz an seine Schützlinge vor dem Auswärtsspiel beim Drittplatzierten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).





Seit Mitte September warten die Lausitzer auf ihren dritten Saisonsieg. In der Tabelle ist der Aufsteiger inzwischen auf den vorletzten Platz abgerutscht. Allerdings beträgt der Rückstand auf Platz zehn nur drei Punkte.

Neben den Langzeitverletzten um Julian Guttau muss Energie womöglich auf Lucas Copado, Luca Erlein und Leon Guwara verzichten. «50-50» sei die Einsatzchance, berichtete Wollitz.

Beide Trainer waren beim Gegner tätig

Für beide Trainer ist es ein Wiedersehen mit einem früheren Arbeitgeber. Besonders eng ist die Verbindung zwischen FCM-Coach Petrik Sander und Energie. Nach seiner Zeit als Spieler und Co-Trainer unter Ede Geyer übernahm Sander im November 2004 das Traineramt. 2006 führte er die Lausitzer in die Bundesliga und schaffte mit ihnen in der darauffolgenden Saison überraschend den Klassenerhalt. Im September 2007 endete seine Amtszeit.

Deutlich kürzer war hingegen Wollitz‘ Engagement in Magdeburg. Besondere Emotionen verspüre er bei seiner Rückkehr daher nicht. «Dafür war ich zu kurz da», sagte Wollitz über seine Trainerstation in der Saison 2019/2020.