Cottbus (dpa) – Aufsteiger Energie Cottbus hat in der 2. Bundesliga einen weiteren Punktgewinn gegen ein Spitzenteam geschafft. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz rang dem Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg dank einer starken Leistung ein 1:1 (0:0) ab. Energie liegt mit neun Zählern im Tabellenmittelfeld.

FCN-Angreifer Mohamed Ali Zoma, mit sieben Treffern bisher bester Torjäger der Liga, musste in der ersten Halbzeit (33. Minute) verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nürnbergs Styopa Mkrtchyan (79.) glich den Führungstreffer von Justin Butler (56.) aus.





Energie beginnt stark

Vor der Partie in Cottbus hatte Club-Trainer Miroslav Klose gewarnt, «dass mit das schwerste Spiel auf uns zukommt.» Und tatsächlich machten die Gastgeber dem Club einige Probleme. Butler traf in der neunten Minute aus bester Position den Ball nicht und verpasste kurz darauf erneut (10.).

Dann fand der FCN besser ins Spiel. Zoma schoss nach einer schönen Kombination über das FCE-Tor (25.). Wenige Minuten später musste der italienische Nationalspieler dann vom Feld – begleitet vom fairen Applaus des Cottbuser Publikums. Der 22-Jährige hatte sich in der Anfangsphase an der Schulter verletzt. Kurz vor der Pause vergaben Tim Janisch und der eingewechselte William Böving die Doppelchance auf die Nürnberger Führung (37.).

Doch die Hausherren blieben auch nach dem Seitenwechsel gefährlich. Einen langen Ball hinter die Abwehrkette erlief sich Leonardo Bittencourt und legte dann selbstlos für Butler auf. Der FCN blieb dran. Mit etwas Glück kam Mkrtchyan aus kurzer Distanz frei zum Schuss.