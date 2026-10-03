Posen (dpa) – Fußball-Zweitligist Energie Cottbus hat sich in einem Testspiel nicht mit einem Sieg für eine gute Leistung belohnt. Beim polnischen Meister Lech Posen kam der Aufsteiger nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatten Justin Butler (2. Minute) und Christian Kinsombi (49.) per Hacke auf dem Trainingsplatz von Lech Posen die Gäste zweimal in Führung gebracht.

Die Mannschaft von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz präsentierte sich über weite Strecken als das bessere Team und besaß einige Möglichkeiten für weitere Treffer. Doch Yannik Agnero (10.) und Leo Bengtsson (64.) konnten jeweils für die Hausherren ausgleichen. Agnero setzte zudem noch einen Foulelfmeter an den Pfosten (75.). Trotzdem zeigte sich Cottbus bereit für das anstehende Auswärtsspiel in der Liga beim SV Darmstadt 98 am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky).





Gastspieler Guwara erhält Chance

Wollitz setzte in der ersten Halbzeit Gastspieler Leon Guwara ein, dessen Vertrag in der Lausitz nach Saisonende nicht verlängert worden war. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler befindet sich seit einigen Wochen im Energie-Training und will sich für einen neuen Vertrag empfehlen.