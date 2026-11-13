Cottbus (dpa) – Fußball-Zweitligist Energie Cottbus will die Ausgliederung seiner Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft vorantreiben. Präsident Sebastian Lemke stellte entsprechende Pläne bei der Mitgliederversammlung vor. «Stillstand darf keine Option sein, wenn es um die Zukunft unseres Vereins geht», sagte Lemke vor 443 anwesenden Mitgliedern. Ziel sei es, den Stammverein dauerhaft zu schützen und wirtschaftliche Risiken des Profifußballs auszulagern.

Als mögliche Rechtsform stellte Rechtsanwältin Ana Stiegler-Häfner von der Kanzlei Schickhardt eine GmbH & Co. KGaA vor. Bei diesem Modell könnte der eingetragene Verein weiterhin die Kontrolle behalten. Jugend- und Breitensport sowie die Gemeinnützigkeit sollen beim Mutterverein verbleiben.





Eine Abstimmung gab es noch nicht. Lemke kündigte einen gemeinsamen Prüfungsprozess mit den Mitgliedern an, auch die Rechtsform könne sich noch ändern. Er wolle das Thema «sehr behutsam» angehen, so der FCE-Präsident.

Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr

Wirtschaftlich musste Energie für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Verlust von 87.397 Euro vermelden. Rein operativ wäre nach Angaben Lemkes sogar ein siebenstelliges Minus entstanden, das durch einen bilanziellen Sondereffekt weitgehend ausgeglichen werden konnte. Die Verbindlichkeiten stiegen auf 10,765 Millionen Euro. Gleichzeitig investierte der Verein unter anderem 2,7 Millionen Euro in die Stadioninfrastruktur.

Kassenprüfer Lutz Seidel kritisierte die auf rund 180.000 Euro verdoppelten Vereinsstrafen, vor allem wegen Pyrotechnik. Der Verein zählt inzwischen 7.273 Mitglieder. Das Präsidium wurde für zurückliegende Geschäftsjahre entlastet.