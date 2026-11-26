Berlin (dpa) – Trotz des drohenden Jobverlusts verbreitet Union Berlins Trainer Mauro Lustrinelli Zuversicht. Nach dem desolaten 1:5 gegen RB Leipzig habe der Schweizer im Training eine positive Reaktion seiner Mannschaft ausgemacht.

«Es war eine andere Stimmung. Wir haben viele kleine Sachen geändert. Ich habe eine gute Reaktion des Teams gesehen, vor allem was Zusammenhalt angeht. Wir werden bereit sein», kündigte Lustrinelli vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an. Einen intensiveren Austausch mit dem ebenfalls in der Kritik stehenden Sport-Geschäftsführer Horst Heldt habe es trotz der sportlichen Talfahrt in dieser Woche nicht gegeben.





Medienberichten zufolge stehen für Lustrinelli zwei Endspiele an. Bleibt die erhoffte Trendwende in den Partien gegen Mainz und den Hamburger SV aus, dürfte der Schweizer kaum noch zu halten sein. Mit den Spekulationen um seine Zukunft wolle sich Lustrinelli jedoch nicht beschäftigen. Er wolle seine Energie in die Mannschaft des Tabellenvorletzten stecken, in die er weiterhin volles Vertrauen habe.

Lange Ausfallliste

Ausgerechnet im Kampf um seinen Job kommt es für Lustrinelli zum Wiedersehen mit seinem Landsmann Urs Fischer. Der Mainzer Coach hatte Union einst in die Bundesliga und sensationell bis in die Champions League geführt. Rund um die Alte Försterei genießt Fischer Legendenstatus.

Erschwert wird die Unioner Aufgabe in Mainz durch eine lange Ausfallliste: Stanley Nsoki, Robert Skov, Rani Khedira, Felix Uduokhai, Livan Burcu und Josip Juranovic fehlen verletzungs- oder krankheitsbedingt. Innenverteidiger Zeno Van den Bosch muss zudem eine Sperre absitzen.