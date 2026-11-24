Berlin (dpa) – Die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Politikerin Vanessa Emde hat ihren Ausschluss aus der Berliner Linke-Fraktion heftig kritisiert. «Die Entscheidung ist eine Zäsur für die Linke und hat gezeigt, dass die mediale Hetzkampagne ihre Wirkung entfaltet hat und dass meine Fraktion, meine ehemalige Fraktion, offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen ist», sagte Emde in Berlin.

Sie habe in den vergangenen Tagen aber auch viel Solidarität erfahren. «Und ich möchte den vielen Genossinnen, die vielleicht gerade mit sich ringen und überlegen, ob sie aus der Partei austreten wollen, sagen: Bitte bleibt. Ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, und wir werden uns organisieren.»





Emde bekräftigte, ihr Mandat als fraktionslose Abgeordnete behalten zu wollen. Für den Antrag des Fraktionsvorstands zum Ausschluss Emdes hatten zuvor 33 der 44 Abgeordneten gestimmt. SPD-Landeschef Steffen Krach hatte den Ausschluss Emdes aus der Fraktion als eine Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt.