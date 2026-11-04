Berlin/Erfurt (dpa) – Die Afrikanischen Elefanten im Berliner Tierpark haben ein neues Familienmitglied: Bulle Kibo (21) ist aus Erfurt in die Hauptstadt gezogen, wie der Tierpark mitteilte.

«Kibo hat die Reise aus Erfurt gut überstanden und darf sich nun ganz in Ruhe in seinem neuen Zuhause eingewöhnen», heißt es in einer Mitteilung des Tierparks. Dort wird er mit einem neuen Familienverband zusammenleben. Dazu gehören Leitkuh Pori (46), ihre Tochter Tana (25) sowie ihre Enkel Tamika (10), Elani (7) und Simon (2), die bereits seit Juni im Tierpark sind.





Grund für Kibos Umzug sei, dass seine Tochter Ayoka im Erfurter Zoo inzwischen geschlechtsreif geworden sei und man Inzucht vermeiden wolle, so ein Sprecher des Zoos. Kibo ist bisher der einzige geschlechtsreife Bulle unter den Afrikanischen Elefanten im Berliner Tierpark. Möglich sei, dass er auch dort wieder für Nachwuchs sorge.

Tiere suchen sich neue Familienverbände

Dass Elefantenmännchen zu anderen Familienverbänden dazustoßen, ist nach Angaben des Zoos üblich und entspreche dem natürlichen Verhalten. Während die Weibchen meist ihr ganzes Leben in ihrer Familie bleiben, verlassen die Männchen im natürlichen Lebensraum den Verband mit der Geschlechtsreife.

Als erwachsene Bullen leben sie häufig allein oder schließen sich zeitweise mit anderen Männchen zusammen. Zur Fortpflanzung suchen die Männchen vorübergehend den Kontakt zu Weibchen aus anderen Familienverbänden.

«Unsere Elefantenanlage bietet die Möglichkeit, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kühen und Bullen einzugehen», erklärt Andreas Knieriem, Zoo- und Tierparkdirektor. Die natürliche Sozialstruktur und Lebensweise der Elefanten solle sich in den Innen- und Außenbereichen der Anlage widerspiegeln.

Neues Elefantenhaus soll 2027 öffnen

„Kibo ist ein sehr angenehmer und ruhiger Elefantenbulle“, sagt die zoologische Leiterin und Elefantenkuratorin Tina Risch vom Zoopark Erfurt. Sie freue sich, dass er nun im Tierpark Berlin ein neues Zuhause finde.

In wenigen Tagen soll Kibo dann für die Gäste des Tierparks zu sehen sein. Die Eröffnung des Elefantenhauses ist für 2027 geplant.