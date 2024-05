Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben den kanadischen Verteidiger Olivier Galipeau für die kommende Saison verpflichtet. Der 27-Jährige spielte zuletzt für Laval Rocket in der American Hockey League, wie der deutsche Eishockey-Meister am Freitagmorgen mitteilte. Die Eisbären sind seine erste Station in Europa. «Olivier ist ein intelligenter Spieler, der stets hart arbeitet. Er ist bereit, in Europa den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen», sagte Sportdirektor Stéphane Richer.