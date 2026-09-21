Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben auf die aktuellen Verletzungssorgen reagiert und mit Jean-Luc Foudy einen weiteren Angreifer unter Vertrag genommen. Der 24 Jahre alte Kanadier stößt nach dem Auslaufen seines Vertrags bei den Iowa Wild aus der American Hockey League (AHL) zum deutschen Eishockey-Meister, wie der Verein mitteilte. Foudy kommt auf 13 Partien und ein Tor für Colorado Avalanche in der NHL sowie 307 Spiele in der AHL für die Colorado Eagles und Iowa Wild. Dabei bejubelte der Center insgesamt 42 Treffer sowie 101 Vorlagen.

«Patrick Khodorenko wird noch länger fehlen. Daher haben wir uns dazu entschieden, uns noch einmal im Angriff zu verstärken. Jean-Luc ist ein dynamischer Zwei-Wege-Stürmer, der viel Energie in unser Offensivspiel bringen wird. Jean-Lucs große Stärke ist seine Geschwindigkeit, wodurch er das Spiel beschleunigt und somit sehr gut in unser System passt», sagte Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer. Da der Neuzugang zudem ein kurzes Engagement in Schweden aufweisen kann, geht Richer davon aus, dass Foudy keine lange Eingewöhnungszeit benötigen wird.





Khodorenko, der sich kurz nach seiner Verpflichtung in der vergangenen Spielzeit verletzt hatte, absolviert seine Reha und wurde von den Eisbären noch nicht lizenziert.