Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin feiern ein schnelles Wiedersehen mit Brandon Davidson. Der 35 Jahre alte Verteidiger hatte in der vergangenen Woche mit HC Kometa Brno den Dolomitencup gewonnen, an dem auch der deutsche Eishockey-Meister teilgenommen hatte. Nun wechselt der NHL-erfahrene Profi aus der tschechischen Extraliga nach Berlin, wie die Eisbären mitteilten.

Der Kanadier bringt die Erfahrung aus 183 NHL-Spielen für die Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, New York Islanders, Chicago Blackhawks, Calgary Flames, San Jose Sharks und Buffalo Sabres mit, in denen dem 1,88 Meter großen Defensivspieler neun Tore und 14 Vorlagen gelangen. Hinzu kommen 288 Partien und 71 Scorerpunkte in der American Hockey League (AHL).





Dagegen trennen sich die Berliner von Martin Has. Der Try-Out-Vertrag des Deutsch-Tschechen ist Ende August ausgelaufen, für eine feste Verpflichtung konnte sich Has nicht empfehlen.