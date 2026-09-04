Genf (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin sind mit einer Niederlage in die Champions Hockey League (CHL) gestartet. Der deutsche Meister verlor zum Auftakt der Hauptrunde bei Genève-Servette HC mit 2:6 (1:2, 1:1, 0:3). Gabriel Fontaine und Ty Ronning erzielten die Tore der Berliner, die gegen den Schweizer Spitzenclub zu wenig aus ihren Chancen machten.

Vor 4.567 Zuschauern in der Genfer Eissporthalle Patinoire des Vernets starteten die Berliner mutig, doch die Gastgeber waren in der Anfangsphase das effizientere Team. Vili Saarijärvi sorgte in der 3. Minute für die Führung der Genfer, Markus Granlund erhöhte wenig später (5.). Die Gäste blieben aber bemüht und nutzten ihre erste Überzahlgelegenheit zum Anschlusstreffer von Fontaine (19.).





Die Genfer sind das effizientere Team

Nach der ersten Pause erhöhten die Eisbären den Druck, Ronning traf zum Ausgleich (31.). Doch zwölf Sekunden vor dem Drittelende gingen die Schweizer durch ein Tor von Sakari Manninen wieder in Führung.

Im Schlussabschnitt vergaben die Berliner einige gute Gelegenheiten, ehe Granlund den vierten Treffer der Genfer erzielte (49.). James Vesey sorgte schließlich mit einem Powerplay-Tor für die Entscheidung zugunsten der Schweizer (54.). Noah Rod setzte den Schlusspunkt, nachdem Eisbären-Goalie Jack LaFontaine für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war (58.).