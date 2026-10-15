Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin gehen angesichts der jüngsten Erfolge mit Selbstvertrauen und Respekt ins Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den EHC Red Bull München. «Es ist natürlich immer schön, Siege einzufahren. Da spielt man natürlich ein bisschen mit breiterer Brust», sagte Verteidiger Eric Mik am Mittwoch nach dem 2:1 gegen Klagenfurt in der Champions Hockey League (CHL). Damit feierten die Berliner wettbewerbsübergreifend den achten Erfolg in Folge. «Aber natürlich muss man vorsichtig sein. Man sagt: Hochmut kommt immer vor dem Fall – und das wollen wir vermeiden», sagte er mit Blick auf die Ligapartie am Freitag (19.30 Uhr, live bei Magentasport).

«Wir werden keine 50 Spiele in Folge gewinnen»

Schließlich sei es «noch früh in der Saison», betonte Mik. «Über die Siege sind wir froh, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Wir müssen stetig an uns arbeiten.» Auch Cheftrainer Éric Dubois will die Erfolgsserie nicht überschätzen. «Wir werden keine 50 Spiele in Folge gewinnen», sagte er. «Aber ich denke ohnehin immer nur an das nächste Spiel und konzentriere mich mehr auf die Art, wie wir spielen.»





Mit Blick auf den kommenden Gegner warnte der Coach vor dem starken Überzahlspiel der Münchner. «Besonders in Unterzahl müssen wir wirklich gut spielen», sagte Dubois. «Im Powerplay bewegen sie den Puck wirklich gut und haben viele starke Waffen.»

Zuletzt funktionierte die Defensive der Berliner bereits hervorragend. In den vergangenen fünf Ligaspielen kassierten sie insgesamt nur ein Gegentor. «Ich glaube, das ist einfach ein guter Arbeitsnachweis», sagte Mik. «Genau da wollen wir weitermachen.»