Berlin (dpa/bb) – Éric Dubois konnte am Donnerstagabend zufrieden auf sein erfolgreiches Debüt als Cheftrainer der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückblicken. «Ich bin nicht anders als die Spieler und das gesamte Team: Jeder will mit einem positiven Ergebnis starten», sagte der 56 Jahre alte Kanadier nach dem 4:2 im Saisoneröffnungsspiel gegen die Straubing Tigers. «Aber natürlich ist vielleicht auch ein bisschen Erleichterung dabei.»

Allzu lange will sich Dubois allerdings nicht über den Erfolg freuen. «Ich werde das für 24 Stunden genießen. Dann werden wir nach vorne schauen und uns auf den großen Gegner am Sonntagnachmittag konzentrieren», sagte er. Schließlich wartet mit dem Auswärtsspiel beim alten Rivalen und jüngsten Finalgegner Adler Mannheim (14.00 Uhr/ Magentasport) bereits die nächste schwere Aufgabe auf den deutschen Meister.





Der deutsche Meister zeigt zum Ligastart Licht und Schatten

Gegen Straubing hatte Dubois Licht und Schatten bei seinem Team gesehen. Vierzig Minuten lang spielten die Berliner solide und boten sogar einige Highlights. So überstanden sie nicht zuletzt dank einiger Paraden des neuen Torhüters Jack LaFontaine zwei doppelte Unterzahlsituationen schadlos. Zudem erwiesen sich Ty Ronning und Liam Kirk mit zwei sehenswert herausgespielten Toren wieder einmal als kongeniales Sturmduo.

«Nicht sonderlich gefallen» hatte Dubois hingegen das Schlussdrittel, in dem die Berliner eine Drei-Tore-Führung fast noch verspielten. «Es wurde noch einmal brenzlig, weil wir nicht verantwortungsvoll gespielt haben», räumte er ein. «Wir werden natürlich versuchen, aus dem dritten Drittel zu lernen.»