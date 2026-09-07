Davos (dpa/bb) – Éric Dubois erlebte ein rundum ernüchterndes erstes Pflichtspielwochenende als Cheftrainer der Eisbären Berlin. Zum Auftakt der Champions Hockey League (CHL) kassierte der deutsche Meister zwei deftige Niederlagen in der Schweiz. Am Freitag unterlagen die Berliner mit 2:6 bei Genève-Servette HC, am Sonntag zeigten sie beim 2:8 gegen den HC Davos eine phasenweise desolate Vorstellung.

«Wir müssen in dieser Woche wieder an die Arbeit gehen und besser werden – insbesondere in der Defensive», räumte Dubois nach der Pleite in Davos ein. «Das ist alles, was wir tun können: Dieses Spiel so schnell wie möglich hinter uns lassen, aber daraus lernen.»





Der Trainer kritisiert «langsame» Reaktionen und mangelnde Konsequenz

Vor allem mit dem Spieltempo des Schweizer Vizemeisters war sein Team immer wieder überfordert gewesen. «Wir haben zu langsam Entscheidungen getroffen», monierte Dubois. «Auch unser Umschaltspiel von der Offensive in die Defensive war zu langsam.»

Zudem kritisierte der Trainer die mangelnde Konsequenz im Zweikampfverhalten. «Wenn man die Chance hat, seinen Gegenspieler zu stoppen, muss man ihn stoppen. Sonst bringt man sich in Schwierigkeiten», sagte der Kanadier.

Auch die beiden neuen Torhüter Jack LaFontaine und Jonas Neffin, der gegen Davos beim Stand von 1:6 nach zwei Dritteln ausgewechselt wurde, agierten in ihren ersten Pflichtspielen für die Berliner nicht eben glücklich. Allerdings wurden sie von ihren Vorderleuten auch immer wieder im Stich gelassen.

Besser machen können es die Eisbären am kommenden Freitag, wenn sie den österreichischen Meister Graz 99ers im Wellblechpalast empfangen (19.30 Uhr, live bei Sporteurope.tv).