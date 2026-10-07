Salzburg (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben das Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) erreicht. Am Mittwochabend gewann der deutsche Meister beim österreichischen Spitzenclub EC Red Bull Salzburg mit 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) und feierte damit den dritten Sieg hintereinander im laufenden Wettbewerb.

Gabriel Fontaine, Korbinian Geibel, Liam Kirk und Jean-Luc Foudy erzielten die Tore der Berliner, die sich dank des Erfolgs am vorletzten Hauptrundenspieltag in der Tabelle auf Rang elf vorschoben und den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machten.





Die Berliner müssen nach einer 4:0-Führung am Ende noch zittern

Vor 3.068 Zuschauern in der Eisarena Salzburg waren die Gäste im Auftaktdrittel äußerst effizient. Fontaine sorgte in der 6. Spielminute mit einem Unterzahltor für die Führung der Berliner, Geibel (10.) und Kirk (13.) bauten den Vorsprung aus.

27 Sekunden nach der ersten Pause erhöhte Foudy auf 4:0. Erst danach fanden die Gastgeber besser ins Spiel und konnten durch einen Treffer von Jayden Lee verkürzen (34.).

Im Schlussabschnitt geriet der Erfolg der Berliner sogar noch einmal ernsthaft in Gefahr, weil Dennis Robertson (46.) und Mario Huber (53.) weitere Tore für die Salzburger erzielten. Am Ende sicherten sich die Hauptstädter aber die drei Punkte.