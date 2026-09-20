Mannheim (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am zweiten Spieltag die erste Niederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor bei den Adler Mannheim nach einer frühen 2:0-Führung am Ende mit 3:4 (2:2, 0:1, 1:1). Jonas Müller, Ty Ronning und Manuel Wiederer erzielten die Tore der Hauptstädter.

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena gingen die Gäste bereits nach 56 Sekunden durch Müller in Führung. Ronning baute den Vorsprung wenig später aus (2.), doch die Hausherren fanden danach besser ins Spiel. Anthony Greco (4.) und Matthias Plachta (10.) im Powerplay sorgten für den Ausgleich der Kurpfälzer.





Adler drehen die Partie

In der temporeichen und intensiven Begegnung waren die Gastgeber im zweiten Drittel das zielstrebigere Team und drehten das Ergebnis zu ihren Gunsten. Tom Kühnhackl (26.) erzielte den dritten Mannheimer Treffer.

Im Schlussabschnitt konnten die Berliner durch ein Unterzahltor von Wiederer (49.) ausgleichen, doch Justin Schütz (50.) antwortete postwendend für die Hausherren. Gegen den konsequent verteidigenden Gegner gelang es den Eisbären danach nicht mehr, den Rückstand wettzumachen.